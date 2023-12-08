В Уфе дольщики недостроенного дома «Госстроя» получат компенсации

Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Проблемный дом в квартале, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской и продолжением улицы Бехтерева, возводило ООО «Литер 4». Остальные дома в жилом комплексе строили ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», и ООО «Зеленая роща». Все они входят в группу компаний «Госстрой» и в настоящее время признаны банкротами.
В марте 2022 года бенефициар «Госстроя», экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Аналогичные обвинения предъявлены также генеральному директору компании «Башнафтатранс» Игорю Тюрину и финансовому директору «Башнафтатранс» и «Госстрой-менеджмент» Павлу Степанову. По версии следствия, заключая в 2013—2021 годах договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве, топ-менеджеры похитили у дольщиков 2,3 млрд руб.