Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: АиФ Челябинск

УФАС раскрыло картельный сговор на торгах по капремонту в Челябинске

Речь о закупках на 333 млн рублей.

Челябинское УФАС заподозрило 15 компаний в заключении картельного соглашения на торгах по капремонту многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фирмы с 2020 по 2023 год участвовали в закупках, заказчиком которых был регоператор капитального ремонта. При этом не конкурировали друг с другом, и в результате контракт заключался по цене, близкой к начальной. Победитель аукциона после привлекал конкурента к работам по договору субподряда.

По данным УФАС, так сообщники действовали на 36 торгах на общую сумму 333 млн рублей.

В отношении участников антимонопольщики возбудили дело. Его начнут рассматривать в январе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта