8 декабря, источник: АиФ Челябинск
УФАС раскрыло картельный сговор на торгах по капремонту в Челябинске
Речь о закупках на 333 млн рублей.
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Челябинское УФАС заподозрило 15 компаний в заключении картельного соглашения на торгах по капремонту многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Фирмы с 2020 по 2023 год участвовали в закупках, заказчиком которых был регоператор капитального ремонта. При этом не конкурировали друг с другом, и в результате контракт заключался по цене, близкой к начальной. Победитель аукциона после привлекал конкурента к работам по договору субподряда.
По данным УФАС, так сообщники действовали на 36 торгах на общую сумму 333 млн рублей.
В отношении участников антимонопольщики возбудили дело. Его начнут рассматривать в январе.