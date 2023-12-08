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8 декабря, источник: Om1.ru

Движение по Комсомольскому мосту в Омске полностью перекроют

На реконструкцию моста планируют выделить миллиард рублей.

Источник: Om1.ru

Мэрия получила проект капитального ремонта Комсомольского моста и сейчас отправляет его на экспертизу. После того, как проект будет одобрен, городские власти смогут назвать точную дату начала ремонта.

Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе мэрии, предварительную стоимость реконструкции определили в миллиард рублей. За эти деньги подрядчик должен будет, капитально пересобрать мост, заменив балки и плиты проезжей части. Такой ремонт потребует полного перекрытия движения, как для машин, так и для пешеходов. Начать работы планируют в 2026 году.

Полное закрытие моста очевидно приведёт к масштабному изменению маршрутов общеcтвенного транспорта — сейчас через Комсомольский мост ходит несколько десятков автобусов и троллейбусов. Однако конкретных планов у мэрии пока нет: департамент пока разрабатывает схемы и официально утвердит их после того, как экспертиза одобрит проектную документацию моста.

Напомним, что после завершения ремонта Ленинградского моста омские власти планируют капитально починить ещё два.

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