В мэрии Екатеринбурга не отдали побережье Шарташа под застройку

Один участок на улице Пески, 28 на юго-восточном берегу озера. Здесь планировалось построить частный дом. Вторая площадка расположена по улице Отдыха, 52 на мысе Рундук. Статус этого участка предлагалось поменять под строительство производственно-коммунальных объектов. О решении комиссии написал в соцсетях депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.
В конце октября были проданы земли с дачами Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) в Шарташском лесопарке. Победитель получил площадку в 2,4 га, цена лота составила 7 млн рублей. Эти участки на берегу Шарташа передали УрО РАН под строительство дач еще в 1957 году. В советские годы участок оказался заброшен. И хотя академия поддерживала состояние объекта за свой счет, впоследствии построенные домики отдыха было решено снести. Обсуждалось, что новый владелец построит на участке гостиничный комплекс.