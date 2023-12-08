8 декабря, источник: МК.RU Омск
Омичам пересчитают плату за отопления из-за аварии на ТЭЦ-5
Жители Омска, в домах которых нет общедомовых счетчиков, получат перерасчет стоимости отопления за декабрь.
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Конкретные суммы будут рассчитываться, исходя из нормативов.
Жители многоэтажек, снабженных общедомовыми счетчиками, могут рассчитывать на перерасчет платы за отопление только в первом квартале 2024 года. Такие разъяснения опубликовала Региональная Госжилинспекция.
При этом накануне региональный минэнерго посоветовал омичам официально задокументировать отсутствие отопления в квартирах. Если отсутствие теплоснабжения не будет должным образом оформлено вместе со специалистами управляющей компании (в частности, не будет предоставлен акт несоответствия требованиям оказания коммунальной услуги), ресурсосберегающая организация может отказать в перерасчете оплаты.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что губернатор Хоценко сообщил, когда в домах омичей вновь станет тепло.