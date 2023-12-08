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8 декабря, источник: МК.RU Омск

Омичам пересчитают плату за отопления из-за аварии на ТЭЦ-5

Жители Омска, в домах которых нет общедомовых счетчиков, получат перерасчет стоимости отопления за декабрь.

Конкретные суммы будут рассчитываться, исходя из нормативов.

Жители многоэтажек, снабженных общедомовыми счетчиками, могут рассчитывать на перерасчет платы за отопление только в первом квартале 2024 года. Такие разъяснения опубликовала Региональная Госжилинспекция.

При этом накануне региональный минэнерго посоветовал омичам официально задокументировать отсутствие отопления в квартирах. Если отсутствие теплоснабжения не будет должным образом оформлено вместе со специалистами управляющей компании (в частности, не будет предоставлен акт несоответствия требованиям оказания коммунальной услуги), ресурсосберегающая организация может отказать в перерасчете оплаты.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что губернатор Хоценко сообщил, когда в домах омичей вновь станет тепло.

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