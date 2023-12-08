8 декабря, источник: Комсомольская правда
Берег левый, берег правый: челябинцам показали проект набережной, которую начнут строить в 2024 году
В центре Челябинска появится специальная набережная для рыбаков.
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В 2024 году в Челябинске продолжится масштабная программа обустройства берегов реки Миасс — пока что из 60 км берегов в черте города благоустроены всего 3 км. Следующий этап затронет участки берега к западу от моста на Свердловском проспекте: набережные будут «тянуть» в сторону ТРК «Родник». Презентация проектов благоустройства с обсуждением состоялась на площадке Общественной палаты Челябинской области.
Участком на левом берегу реки Миасс займется городская администрация при поддержке инвестора — им выступит компания «Транснефть», которая собралась там строить свой новый челябинский офис. Зона, которая непосредственно примыкает к мосту на Свердловском проспекте и находится перед зданием ДОСААФ, станет «рыбацкой набережной». Там и сейчас собираются любители рыбной ловли, но в целом этот участок находится в запущенном, неблагополучном состоянии.
При разработке проекта акцент был сделан на гармоничном сочетании «парадности» и «природности». При этом сохранение природной составляющей — в приоритете; никакого гранита и бетона, только экологичные материалы, как и заявлял губернатор Алексей Текслер, анонсируя строительство новых набережных на своей прямой линии.
Из-за перепадов высот на левом берегу будет построена защищающая от подтоплений терраса, на которой проложат пешеходные и велосипедные дорожки, места рекреации. Будут сделаны отдельные спуски к воде с понтонами, на которых и смогут разместиться рыбаки. В целом эту локацию не планируется насыщать какими-то масштабными публичными активностями — это будет тихий пешеходный уголок, сформированный с бережным отношением к сложившейся там экосистеме.
Как рассказала и. о. начальника управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина, проектная документация уже готова, разрешения получены. Начать строительство планируют уже весной — за 2024 год будет построено защитное сооружение и намечены основные пешеходные связи, а полностью завершить благоустройство, с установкой освещения и малых форм предполагается в 2025 году.
На правом берегу реки Миасс благоустройством займется застройщик жилого комплекса «Манхэттен», компания «Новые горизонты». Концепцию набережной представил разработчик, «Проектная группа 8».
800-метровый участок берега разбит на четыре зоны. Первая — «полуостров» с сап-станцией и событийной площадкой, далее идет каскадный парк с примыкающим из жилого массива сквером-площадью, детской игровой площадкой и воркаут-зоной. Продолжает набережную «плодовый сад» — в этой зоне от существовавшего там питомника Госзеленхоза остались кусты облепихи, малины, калины. А замыкает набережную восточный склон с видовой площадкой на центр города (прежде всего — на набережную, которая будет строиться напротив).
Авторы проекта также ставят во главу угла максимальное сохранение природного ландшафта. Из-за этого доступ к воде будет не сплошным, а точечным, пешеходные дорожки проложат в уже имеющихся зарослях. Под стать ландшафту будут и рукотворные объекты: в проекте указаны статуи птиц, бобров, рыб, детские игровые комплексы «Дом бобра» и «Коряга».
В русле реки возле этого участка берега находится небольшой островок. Сейчас, пока вся территория относительно заброшена, там практически не бывает людей, туда не добираются бродячие собаки. Благодаря этому, на островке сложилась небольшая заповедная зона: там живут выдры, растут ягодные кустарники. Председатель комитета Заксобрания области по экологии, депутат Михаил Махов в ходе обсуждения призвал разработчиков уделить внимание безопасности островка, продумать меры для его защиты от тех, кто может навредить этой маленькой экосистеме.
Строительство этой набережной также начнут будущей весной. Благоустройство будет идти параллельно с возведением новых домов ЖК «Манхэттен» и продлится, по расчетам застройщика, до трех лет. Суммы затрат на строительство новых набережных пока не называются — они будут понятны, когда проектно-сметная документация будет окончательно готова.