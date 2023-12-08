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8 декабря, источник: Клопс.ru

В калининградском минэкпроме рассказали, где в области искать яйца по низким ценам

Повышение стоимости связывают с подорожанием сырья и оборудования.

Источник: Reuters

В калининградском минэкпроме рассказали, где в области искать яйца по низким ценам. Об этом представители ведомства сообщили в комментариях на странице главы региона Антона Алиханова «ВКонтакте».

«В фирменных магазинах агрохолдинга “Наш продукт” цена на десяток куриных яиц второй категории снизили до 76 рублей. Всё же продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости. Повышение отпускной цены региональные производители связывают со значительным увеличением затрат на приобретение сырья и материалов, используемых в производственном процессе: корма, кормовые добавки, витамины, ветеринарные препараты, топливо, оборудование. В нашей стране действует свободное ценообразование и рыночная экономика», — добавили в ведомстве.

Всех, кто заметил резкое увеличение в цене, просят сообщать об этом напрямую в УФАС по телефону горячей линии: 8 499 755−23−23, добавочный код 039−111. Если специалисты обнаружат нарушения — они примут меры в соответствии с действующим антимонопольным законодательством.

Генпрокуратура поручила проверить, почему в России дорожают яйца.

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