15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
VK открыла офис в Беларуси
Первое представительство компании VK начало свою работу на территории республики Беларусь.
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Новый офис располагается в Минске на площади 400 квадратных метров, где разместятся разработчики из команд ВКонтакте, Дзена и VK Tech. Внутри офиса имеется также коворкинг на 15 рабочих мест для сотрудников из других городов и гостей офиса.
Компания уже запланировала свою первую активность в Беларуси — мероприятие под названием VK IT Point, которое состоится 8 декабря в Минске. Ивент проводится для специалистов по машинному обучению, мобильной разработке, фронтенду и бэкенду уровня middle и senior. В ходе мероприятия эксперты поделятся своим опытом и познакомят участников с технологиями, используемыми в популярных сервисах ВКонтакте, Одноклассников, Дзена, VK Cloud и RuStore
Сервисы VK уже знакомы миллионам пользователей в Беларуси и теперь мы хотим ближе познакомиться с белорусским IT-сообществом, где, как мы видим, есть много талантливых разработчиков. Приглашаем в команду: у нас масса интересных и сложных задач, возможностей для роста и развития, а теперь и новый офис VK в Минске.
К открытию нового офиса в голосовом помощнике VK появился новый раздел — путеводитель по белорусской столице. Просто спросите Марусю, куда сходить и чем заняться в Минске, и она даст советы и порекомендует интересные места.