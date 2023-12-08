Главное
Спецоперация на Украине
15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

VK открыла офис в Беларуси

Первое представительство компании VK начало свою работу на территории республики Беларусь.

Источник: Пресс-служба VK

Новый офис располагается в Минске на площади 400 квадратных метров, где разместятся разработчики из команд ВКонтакте, Дзена и VK Tech. Внутри офиса имеется также коворкинг на 15 рабочих мест для сотрудников из других городов и гостей офиса.

Компания уже запланировала свою первую активность в Беларуси — мероприятие под названием VK IT Point, которое состоится 8 декабря в Минске. Ивент проводится для специалистов по машинному обучению, мобильной разработке, фронтенду и бэкенду уровня middle и senior. В ходе мероприятия эксперты поделятся своим опытом и познакомят участников с технологиями, используемыми в популярных сервисах ВКонтакте, Одноклассников, Дзена, VK Cloud и RuStore

Сервисы VK уже знакомы миллионам пользователей в Беларуси и теперь мы хотим ближе познакомиться с белорусским IT-сообществом, где, как мы видим, есть много талантливых разработчиков. Приглашаем в команду: у нас масса интересных и сложных задач, возможностей для роста и развития, а теперь и новый офис VK в Минске.

Надежда Серова
вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам

К открытию нового офиса в голосовом помощнике VK появился новый раздел — путеводитель по белорусской столице. Просто спросите Марусю, куда сходить и чем заняться в Минске, и она даст советы и порекомендует интересные места.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта