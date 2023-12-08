Депутаты во втором чтении утвердили бюджет Кубани на 2024 год

В повестке дня — более 40 вопросов. Первым депутаты рассмотрели законопроект о бюджете Краснодарского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Таблицу поправок, подготовленную ко второму чтению, коллегам представил председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко.
Депутат отметил, что с учетом поправок доходная часть бюджета на очередной финансовый год составит 451,1 млрд рублей. Общий объем расходов — 515,2 млрд рублей.
В ходе обсуждения руководитель кубанского парламента отметил продуктивную работу финансово-экономического блока администрации края с депутатским корпусом и выразил благодарность первому вице-губернатору Игорю Галасю и министру финансов Александру Кнышову.
«Коллеги всю прошлую неделю провели в Законодательном собрании, встречались с представителями фракций. Все вопросы, возникшие в ходе обсуждения документа в первом чтении, были рассмотрены. Большая часть из них отражена в таблице поправок. Другие станут предметом рассмотрения на следующих пленарных заседаниях», — сказал Юрий Бурлачко.
Глава региона также отметил результативность совместной с парламентом работы над главным финансовым документом региона, подчеркнув, что жители дают оценку работе исполнительной и законодательной власти не по количеству принятых законов и постановлений.
Комментируя документ, председатель ЗСК детализировал ряд расходных статей. Документом предусмотрено как увеличение финансирования социально-культурной сферы, так и укрепление реального сектора экономики.
При этом на поддержку сельского хозяйства в следующем году в рамках госпрограммы «Развитие АПК» выделят около 10,2 млрд рублей. Дополнительную капитализацию еще при первом чтении закона о бюджете получил фонд развития промышленности. Продолжится поддержка санаторно-курортного комплекса — расходы соответствующей госпрограммы составят 1,3 млрд рублей. Значительные средства планируется вложить в жилищно-коммунальную инфраструктуру, развитие топливно-энергетического комплекса и сети автодорог.
«Наш бюджет — инструмент дальнейшего развития края. Достойную поддержку получат не только социальная сфера, но и отрасли реального сектора экономики. Поводя итог, можно сказать, что мы приняли взвешенный, продуманный финансовый документ, который ориентирован на решение социальных проблем и одновременно — на поддержание устойчивой экономики края», — подытожил Юрий Бурлачко.