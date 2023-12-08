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8 декабря, источник: Время

Илья Лагутин покидает должность директора АНО «АСИРИС»

Новым руководителем станет Екатерина Крюнас.

Источник: Илья Лагутин — Telegram

Илья Лагутин покидает должность директора АНО «АСИРИС» 8 декабря. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Вместо него будет назначена Екатерина Крюнас, до этого занимавшая должность директора МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс».

«Екатерина Крюнас уже зарекомендовала себя в профессиональном сообществе. Она провела масштабную работу по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия в Городце, а также по приспособлению ОКН под музейные пространства, тем самым повысив туристическую привлекательность Городца», — отметили в правительстве региона.

Помимо назначения Крюнас, приняты также решения о корректировке концепции деятельности агентства. Отреставрированные объекты в Нижегородской области должны быть встроены в туристические маршруты Нижегородской области.

Курировать деятельность агентства будет министр туризма и промыслов Сергей Яковлев.

Напомним, Екатерина Крюнас была одним из победителей федерального конкурса «Мастера гостеприимства».

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