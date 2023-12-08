8 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Хурма помидорная и медовая: сколько стоят фрукты и овощи на Комаровке
На главном столичном рынке несмотря на наступление зимы продолжают продавать летние овощи, правда, выращенные в теплицах.
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Настроение на фруктовых прилавках Комаровки — ярко-оранжевого цвета из-за обилия мандаринов, апельсинов и хурмы. Кроме того, здесь, как всегда, можно купить свежие овощи: огурцы, помидоры, баклажаны, свежую зелень и ягоды.
Корреспондент Sputnik посмотрел на ассортимент и цены на самые популярные фрукты, ягоды и овощи на главном продовольственном рынке страны.
Малина по 25 рублей
На фруктовых прилавках Комаровки уже ощущается приближение Нового года: они пестрят атрибутами праздника — сочными мандаринами, апельсинами и грейпфрутами. Любители свежих ягод здесь также могут найти импортную клубнику, фейхоа и голубику. К примеру, кило египетской клубники на Комаровке можно приобрести за 55 рублей. Небольшие упаковки ежевики, малины и красной смородины на рынке можно отыскать, но по достаточно высокой цене — 25 рублей за 125 граммов.
Не менее популярная в это время фейхоа обойдется для покупателя намного дешевле — 5,5 рубля за килограмм, что на 2 рубля дешевле, чем на прошлой неделе.
Стоимость голубики из Перу остается неизменной на протяжении нескольких месяцев — 8,9 рубля за 100 граммов.
Как всегда, здесь можно приобрести привычную для большинства белорусов зимнюю ягоду — клюкву — по 13,9 рубля за кило.
Приобрести фрукты на Комаровке сегодня можно по таким ценам: виноград темный «Кодрянка» (Молдова) — 7,50, виноград «Киш-миш» — 24,9 рубля за килограмм, виноград темный «Изабелла» (Молдова) — 4,9, лимоны (ЮАР) — за 6,5 рубля, бананы — 3,50−1,90 рублей (Эквадор), киви «Земляничный» (Италия) — 8,5 рубля, свити (Израиль) — 15,9 рубля, лайм — 29 рублей, апельсин (ЮАР) — 6,9, грейпфрут (Испания) — 6,9, гранат (Азербайджан) — 25 рублей, мандарин (ЮАР) — 11,9, мандарин «Вкус детства» (Абхазия) — 13,9, мандарин «Беби» (Испания) — 14,5, мандарин (Италия) — 15 рублей, чернослив (Молдова) — 5,5 рубля, яблоки «Ананасные голд» (Беларусь) — 2,9, яблоки «Алеся» (Беларусь) — 3 рубля, яблоки «Каштель» (Беларусь) — 2,9, груши «Лукас» (Беларусь) — 7,5, груши «Бэра» — 7,5, арбуз (Азербайджан) — 3,9 рубля, дыня (Узбекистан) — 9,9 рубля, ананас (Коста-Рика) — 14,9 рубля, хурма «Ка-ки» (Азербайджан) — 7,5, хурма «Медовая» (Азербайджан) — 6,3−6,8 рубля, хурма «Помидорная» (Узбекистан) — 7,5.
Хрустящие и дорогие огурчики
Овощные ряды Комаровки вне зависимости от поры года пестрят свежими огурчиками, томатами, сладким перцем, сезонными соленьями в виде квашеной и маринованной капусты, а также свежей зеленью.
Время домашних огурцов и томатов закончилось, однако на рынке есть большой выбор тепличных. Хрустящие колючие огурчики продавцы предлагают приобрести от 9,9 до 13,9 рубля за килограмм. Коктейльные томаты — одни из самых бюджетных — по 9,9 рубля. Томаты «Черри» на этой неделе можно приобрести за 14,9 рубля. По такой же цене к ближайшим выходным можно купить одни из самых популярных среди покупателей — «Малиновые» томаты из Азербайджана.
Цены на другие популярные овощи на Комаровке выглядят так: свежая белокочанная капуста «Слава» — 2 рубля, капуста цветная — 3,5−7 рублей (РФ), капуста брокколи — 10 рублей (Беларусь), морковь — 2−3 рубля, свекла «Бордо» — 2,5 рубля (Беларусь), лук «Ростовский» — 2,5 рубля, лук салатный — 12 рублей, чеснок (Беларусь) — 12−20 рублей, картофель «Королева Анна» (Беларусь) — 1,8 рубля, перец сладкий (Испания) — 9,9 рубля, корень сельдерея — 9,9 рубля, баклажаны (Иран) — 9,9 рубля, цуккини (Беларусь) — 12,9 рубля, кабачок (Турция) — 9,9 рубля, репа — 4 рубля, тыква «Мускатная» — 4−5 рублей, батат (Египет) — 22 рубля, авокадо 1 штука (Бразилия) — 6,9, авокадо «Хасс» (Израиль) — 7,9 рубля, имбирь (Бразилия) — 19,9, грецкие орехи (РФ) — 11, салат «Айсберг» (Иран) — 3,5 рубля, пекинская капуста (Иран) — 2,5, дайкон — 4,9 рубля, батат (Египет) — 19,9, квашеная капуста без уксуса и сахара- 10 рублей, соленые огурцы — 8.
Как всегда, на Комаровке можно купить зелень: сто граммов укропа, петрушки и салата — за 1,5 рубля, рукколы — за 4,90, мяты — за 5 рублей.