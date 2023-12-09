Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на выходные 9 и 10 декабря 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 9 и 10 декабря 2023, субботу и воскресенье.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 9 и 10 декабря 2023, субботу и воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,22 рубля, 1 евро — 3,4708 BYN, 100 российских рублей — 3,4795 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 8 декабря, были такими же. А по состоянию на четверг, 7 декабря 2023, выглядели следующим образом: 1 доллар США равен 3,2229 рубля, 1 евро — 3,4773 BYN, 100 российских рублей — 3,4851 белорусского рубля.