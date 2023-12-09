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00:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на выходные 9 и 10 декабря 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 9 и 10 декабря 2023, субботу и воскресенье.

ЦБ: $ 91.6402   -0.93 € 98.8409   -0.97 ММВБ: $ 91.8975   -0.20 € 98.6425   -0.80
Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 9 и 10 декабря 2023, субботу и воскресенье.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 9 и 10 декабря 2023, субботу и воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,22 рубля, 1 евро — 3,4708 BYN, 100 российских рублей — 3,4795 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 8 декабря, были такими же. А по состоянию на четверг, 7 декабря 2023, выглядели следующим образом: 1 доллар США равен 3,2229 рубля, 1 евро — 3,4773 BYN, 100 российских рублей — 3,4851 белорусского рубля.

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