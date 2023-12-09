Всемирный банк предоставит Узбекистану кредит на $800 млн на особых льготных условиях

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил операцию в поддержку политики развития в Узбекистане. В её рамках правительству страны будет предоставлено финансовое содействие для реализации нового этапа социальных, экономических и климатических реформ.
«В Узбекистане, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в переходе к рыночной экономике, существует необходимость в скорейшем завершении данного процесса и трансформации нынешней экономической модели в более экологичную и справедливую. Эти меры помогут стране достичь ряда целей в области социально-экономического развития и защиты окружающей среды», — говорится в сообщении.
Узбекистан стремится сократить уровень бедности вдвое к 2026 году и обеспечить вхождение страны в группу экономик с доходом выше среднего к 2030 году. Для достижения этих целей необходим более быстрый экономический рост. Его достижение возможно путем снижения государственного контроля над экономикой и превращения частного сектора в основную движущую силу экономического развития.
«Новая операция Всемирного банка направлена на поддержку ключевых приоритетных задач правительства, включая сокращение доминирующего положения государства в таких важных отраслях, как сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, химическая промышленность и энергетика. Соответствующие меры позволят частному сектору более активно участвовать в развитии указанных отраслей. Данная операция также поможет укрепить социально-правовую защиту уязвимых групп населения и решить проблемы, связанные с изменением климата и охраной окружающей среды», — сказал глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.
В рамках операции Всемирный банк предоставит финансовую поддержку правительству в форме кредитов в размере $800 млн на особых льготных условиях. Данные средства будут предоставлены правительству по более низкой процентной ставке и на более длительный срок по сравнению с вариантами заимствований, доступными на международных финансовых рынках в настоящее время. В результате расходы, связанные с выплатой кредитных средств, будут существенно меньше для Узбекистана. В свою очередь, это позволит стране сэкономить значительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на реализацию приоритетных социально-экономических задач.
«Правительство твердо привержено программе реформ, которая позволит превратить Узбекистан в более открытую и конкурентную рыночную экономику. Всемирный банк оказывает поддержку стране в достижении этой цели, предоставляя необходимые экспертные знания, международный опыт и финансирование», — отметил заместитель министра экономики и финансов Жасур Каршибаев.
Финансовые средства, предоставляемые Всемирным банком, будут направлены на поддержку реформ и осуществление мер в ряде ключевых отраслей экономики, включая следующие:
Энергетика: создание независимого регулятора рынка энергетики и реформирования тарифов на энергию. Цель этих мер — улучшение деятельности сектора, повышение энергоэффективности, привлечение частных инвестиций в модернизацию энергетической инфраструктуры, а также стимулирование конкуренции и широкого участия частного сектора в отрасли.
Железнодорожный сектор: реформирование железнодорожного сектора с целью модернизации системы ценообразования на пассажирские и грузовые перевозки, а также стимулирование конкуренции и улучшение институциональных механизмов отрасли.
Химическая промышленность: создание основы для институциональных реформ в химической промышленности и приватизация крупного государственного химического предприятия, АО «Ферганаазот». Цель этих мер — либерализация отрасли, привлечение частных инвестиций в ее модернизацию, повышение эффективности и конкуренции в химической промышленности.
Сельское хозяйство: либерализация механизмов размещения сельскохозяйственных культур с целью их диверсификации и повышения урожайности, а также содействие фермерам в смягчении последствий изменения климата.
Управление фискальными обязательствами государства: развитие потенциала Министерства экономики и финансов Узбекистана в области управления и регулирования фискальных обязательств, возникающих из проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Социальная защита: создание Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана с целью повышения системы социальной защиты населения, расширения охвата и видов социальных услуг, а также повышения их качества.
Защита женщин от притеснения и насилия: введение уголовной ответственности за домашнее (бытовое) насилие и совершенствование механизмов защиты женщин от физического, сексуального, экономического и психологического насилия.
Бесплатная юридическая помощь для уязвимых слоев населения: предоставление государством бесплатной юридической помощи малообеспеченным лицам в административных, гражданских и уголовных делах с целью обеспечения равного доступа к системе правосудия.
Железнодорожный сектор: реформирование железнодорожного сектора с целью модернизации системы ценообразования на пассажирские и грузовые перевозки, а также стимулирование конкуренции и улучшение институциональных механизмов отрасли.
Химическая промышленность: создание основы для институциональных реформ в химической промышленности и приватизация крупного государственного химического предприятия, АО «Ферганаазот».
Цель этих мер — либерализация отрасли, привлечение частных инвестиций в ее модернизацию, повышение эффективности и конкуренции в химической промышленности.
Сельское хозяйство: либерализация механизмов размещения сельскохозяйственных культур с целью их диверсификации и повышения урожайности, а также содействие фермерам в смягчении последствий изменения климата.
Управление фискальными обязательствами государства: развитие потенциала Министерства экономики и финансов Узбекистана в области управления и регулирования фискальных обязательств, возникающих из проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Социальная защита: создание Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана с целью повышения системы социальной защиты населения, расширения охвата и видов социальных услуг, а также повышения их качества.
Защита женщин от притеснения и насилия: введение уголовной ответственности за домашнее (бытовое) насилие и совершенствование механизмов защиты женщин от физического, сексуального, экономического и психологического насилия.
Бесплатная юридическая помощь для уязвимых слоев населения: предоставление государством бесплатной юридической помощи малообеспеченным лицам в административных, гражданских и уголовных делах с целью обеспечения равного доступа к системе правосудия.
Адаптация к изменению климата и защита окружающей среды: разработка масштабных климатических и экологических государственных программ, укрепление потенциала и полномочий Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, а также совершенствование механизмов контроля за качеством воздуха.
Переход к «зеленой» экономике: разработка национальной «зеленой» таксономии — системы для классификации «зеленых» (экологичных) видов деятельности и инвестиций в развитие «зеленой» экономики. Цель данной инициативы — принятие мер, необходимых для адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для экономики, улучшение механизмов предотвращения выбросов в атмосферу, а также привлечение инвестиций в «зеленые» проекты.
Адаптация к изменению климата и защита окружающей среды: разработка масштабных климатических и экологических государственных программ, укрепление потенциала и полномочий Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, а также совершенствование механизмов контроля за качеством воздуха.
Переход к «зеленой» экономике: разработка национальной «зеленой» таксономии — системы для классификации «зеленых» (экологичных) видов деятельности и инвестиций в развитие «зеленой» экономики. Цель данной инициативы — принятие мер, необходимых для адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для экономики, улучшение механизмов предотвращения выбросов в атмосферу, а также привлечение инвестиций в «зеленые» проекты.