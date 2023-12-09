11:45 (мск), источник: Калининград.Ru
Эксперт: Приезжие чаще всего покупают жильё в советских домах Калининградской области
Местные ищут свежие квартиры с автономным отоплением.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Приезжие чаще всего покупают жильё в советских домах Калининградской области. Местные заинтересованы в свежих квартирах с автономным отоплением. Об этом в интервью корреспонденту Калининград.Ru рассказал глава Гильдии риелторов Олег Перевалов.
«Если бы не было приезжих, то наш советский фонд с центральным отоплением непонятно кто покупал бы. Глобально этим отличаемся. Местные однозначно переезжают в квартиры только с автономным отоплением, за исключением редких случаев», — рассказал Перевалов.
По словам главы Гильдии риелторов, приезжих не смущают квартиры с центральным отоплением. «Говорят: “У нас на Дальнем Востоке никогда газа не было, он нам не нужен”. Пожив несколько лет, конечно, становятся местными и тоже начинают искать квартиры с автономным отоплением. Разумеется, опытные приезжие, те, кому посоветовали, и те, кому позволяет бюджет, изначально нацелены на качественный продукт», — отметил эксперт.
По данным Росстата, в Калининградской области сокращается миграционный прирост (разница между приехавшими и уехавшими). С января по сентябрь внутренний миграционный прирост составил 2818 человек. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.