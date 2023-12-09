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11:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Эксперт: Приезжие чаще всего покупают жильё в советских домах Калининградской области

Местные ищут свежие квартиры с автономным отоплением.

Источник: Калининград.Ru

Приезжие чаще всего покупают жильё в советских домах Калининградской области. Местные заинтересованы в свежих квартирах с автономным отоплением. Об этом в интервью корреспонденту Калининград.Ru рассказал глава Гильдии риелторов Олег Перевалов.

«Если бы не было приезжих, то наш советский фонд с центральным отоплением непонятно кто покупал бы. Глобально этим отличаемся. Местные однозначно переезжают в квартиры только с автономным отоплением, за исключением редких случаев», — рассказал Перевалов.

По словам главы Гильдии риелторов, приезжих не смущают квартиры с центральным отоплением. «Говорят: “У нас на Дальнем Востоке никогда газа не было, он нам не нужен”. Пожив несколько лет, конечно, становятся местными и тоже начинают искать квартиры с автономным отоплением. Разумеется, опытные приезжие, те, кому посоветовали, и те, кому позволяет бюджет, изначально нацелены на качественный продукт», — отметил эксперт.

По данным Росстата, в Калининградской области сокращается миграционный прирост (разница между приехавшими и уехавшими). С января по сентябрь внутренний миграционный прирост составил 2818 человек. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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