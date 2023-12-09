11:58 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Узбекистан стал лидером продаж золота в мире в октябре
В октябре Центральный банк Узбекистана реализовал 11 тонн драгоценного металла.
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Узбекистан занял первое место в мире по объему продаж золота в октябре 2023 года. Об этом сообщает World Gold Council.
На втором месте оказался Казахстан с продажей двух тонн золота..Мировые центробанки в октябре 2023 года, по предварительным оценкам World Gold Council, закупили в золотовалютные резервы 42,5 тонны золота.
Крупнейшим покупателем в октябре стал Китай, сообщивший об увеличении запасов золота на 23 тонны — для страны это 12-й месяц закупок золота подряд. Всего с начала года китайский ЦБ закупил 204 тонны драгметалла.
За ним следуют Турция (19 тонн), Польша (3 тонны), Индия (3 тонны), Чехия (2 тонны), Кыргызстан (1 тонна) и Катар (1 тонна).