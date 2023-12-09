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12:48 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградские компании увеличили объём вылова рыбы в Мировом океане на 2%

Основными видами промысла являются путассу, сельдь и скумбрия.

Источник: Paul Einerhand/CC0

Калининградские рыбодобывающие компании в отдалённых районах Мирового океана с начала 2023-го добыли 195 тыс. тонн продукции, улучшив показатель аналогичного периода 2022 года на 2%. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Океанический промысел ведут пять калининградских рыбодобывающих компаний. В данный момент калининградскими рыбодобывающими организациями промысел в удалённых районах Мирового океана ведётся 19 крупно- и среднетоннажными судами, которые ежегодно вылавливают порядка 200 тыс. тонн рыбы. По состоянию на 15 ноября 2023 года калининградские рыбодобывающие компании выловили 195 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2022 году за аналогичный период (191 тыс. тонн)», — прокомментировали в пресс-службе.

Основные виды промысла — путассу, сельдь и скумбрия. Пойманную рыбу замораживают на судне, затем продукция в таком виде доставляется в порты Ленинградской области, часть завозится паромами в Калининградскую область для внутреннего потребления.

Как уточнили в правительстве, с учётом прибрежного промысла в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, где рыбаки поймали около 38 тыс. тонн рыбы, регион полностью обеспечивает сырьём местных производителей рыбной продукции и на 100% удовлетворяет потребности в ней жителей области.

Губернатор Антон Алиханов объяснил, почему рыба в Калининградской области такая дорогая.

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