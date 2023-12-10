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08:42 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Казахстан и ОАЭ договорились нарастить объем торговли до $1 млрд

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. Казахстан и ОАЭ договорились нарастить объем торговли до $1 млрд.

Источник: Sputnik.kz

Главы МИД Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

Мурат Нуртлеу вручил эмиратскому коллеге письмо президента Казахстана, адресованное президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахаяну, с приглашением принять участие в работе Международного форума Астана в 2024 году.

«На встрече особый акцент был сделан на поддержку развивающихся в последние годы инвестиционного и технологического сотрудничества, а также наращивание торгово-экономических отношений. Стороны договорились максимально использовать имеющиеся мощности для достижения объёма торговли до 1 млрд долларов», — говорится в сообщении МИД Казахстана, опубликованном в вокресенье.

Министры отметили необходимость открытия прямого авиасообщения между столицами двух стран и договорились изучить возможности открытия рейсов между компаниями «Etihad Airways» и «Air Arabia».

В завершение встречи М. Нуртлеу пригласил шейха Абдаллу посетить Астану с официальным визитом в следующем году.

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