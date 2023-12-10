11:52 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
БЖД перешла на новый график движения поездов
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога перешла на новый график движения поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
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С 00.00 10 декабря на Белорусской железной дороге введен график движения поездов на 2023/2024 годы, который сформирован в соответствии с решениями Совета по железнодорожному транспорту государств Содружества. Он будет действовать в течение года.
«Всего в новом графике движения предусмотрено курсирование 1140 грузовых поездов ежесуточно. Увеличено количество грузовых поездов и весовые нормы на основных направлениях вывоза белорусских экспортных грузов в направлении Российской Федерации. На пограничных участках между Октябрьской железной дорогой ОАО “РЖД” и Белорусской железной дорогой предусмотрено движение соединенных поездов повышенного веса. Кроме этого, нормативным графиком движения предусмотрено 89 маршрутов контейнерных поездов в направлении Беларусь — Россия и далее в страны Азии и Китай, в порты Северо-Западного региона Российской Федерации, в транзитном сообщении Европа — Россия — Китай в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.
График движения пассажирских поездов на 2023/2024 годы сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки и анализа преобладающих направлений пассажиропотоков. Всего предусмотрено курсирование 762 пассажирских поездов.
В целях активизации интеграционных процессов между регионами Беларуси и России в ноябре Белорусской железной дорогой и ОАО «РЖД» было подписано соглашение об организации сотрудничества и развития международного железнодорожного пассажирского сообщения, направленное на повышение качества предоставляемых услуг.
«В новом графике сохранены размеры движения поездов в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Анапы, Мурманска и Самары. Сокращено время в пути на 17 часов и изменен маршрут следования поезда Минск — Архангельск. Благодаря этому пассажиры данного поезда смогут совершить поездку в города Ярославль и Вологду через Москву. У пассажиров появится возможность проезда из Минска до Минеральных Вод и Нижнего Новгорода. На данные поезда в международном сообщении уже реализовано более 700 билетов. Всего в новом графике движения в международном сообщении предусмотрено курсирование 52 поездов формирования Белорусской железной дороги и ОАО “РЖД”.
Для организации перевозки пассажиров по территории Беларуси новым графиком предусмотрено курсирование более 700 поездов. Так, Минск и областные центры, крупные города страны свяжут более 60 поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом.
«По пятницам и воскресеньям назначен новый поезд межрегиональных линий № 623/624 по маршруту Витебск — Минск — Витебск. Продлен маршрут поезда межрегиональных линий № 635 Минск — Пинск до станции Брест-Центральный с остановками в районных центрах Иваново, Дрогичин, Кобрин, Жабинка. Также в новом графике движения организовано курсирование 72 поездов городских линий и около 500 поездов региональных линий экономкласса для обеспечения перевозок пассажиров более чем по 50 направлениям».
Более подробную информацию о графике движения пассажирских поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги rw.by и с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд».