03:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Строительство атомного ледокола «Лидер» в Приморье идет по графику
Спуск судна на воду планируется на октябрь 2025 года.
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Строительство самого мощного атомного ледокола в мире «Лидер» на верфи судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне идет по графику. По данным ФГУП «Атомфлот» (группу «Росатом»), спуск судна проекта 10510 «Россия» на воду планируется на октябрь 2025 года, подписание приемного акта — в декабре 2027 года, сообщает ИА PrimaMedia.
В данный момент мы идем в графике строительства, <…> который у нас подписан со «Звездой». Никаких отклонений пока мы не наблюдаем«, — сказал генеральный директор “Атомфлота” Леонид Ирлица на форуме “Арктика: настоящее и будущее”.
По его словам, готовность ледокола на начало декабря 2023 года составляла 11,14%.
По проекту 10510 строятся ледоколы, способные преодолевать льды толщиной до четырех метров и прокладывать канал шириной около 50 метров. Они будут обеспечивать круглогодичную проводку крупнотоннажных судов по всей акватории Северного морского пути (СМП). Головному атомному ледоколу-лидеру присвоено имя «Россия».
Ожидается, что к 2030 году из состава «Атомфлота» будут выведены построенные еще в советское время и уже выработавшие свой ресурс ледоколы «Таймыр», «Ямал» и «Вайгач». На смену ударно поработавшему флоту на Балтийском заводе будут построены четыре дизельных ледокола.
По планам, в 2024 году будет сдан третий серийный ледокол проекта 22220 «Якутия», в 2026 году — четвертый серийный универсальный атомный ледокол «Чукотка». По состоянию на 14 ноября 2023 года, готовность «Якутии» составляла 65,9%, «Чукотки» — 29,5%. В ближайшее время намечена закладка пятого серийного ледокола проекта 22220. Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 был сдан Балтийским заводом в октябре 2020 года. Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность каждого ледокола составляет 60 МВт.
ССК «Звезда» является самой современной верфью в России, специализируется на строительстве всех типов морских добычных платформ, ледоколов и крупнотоннажных гражданских судов — основы российского арктического флота. Верфь была создана в Приморье по поручению президента России Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть».