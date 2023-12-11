03:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Первый ледокол пришёл в новый порт Эльга Хабаровского края
Оранжевый «Гермес» из Мурманска будет работать у мыса Манорский всю зиму.
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Первый ледокол пришёл для проводки судов к строящемуся в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края порту Эльга. Кадры швартовки судна у берегов Охотского моря на мысе Манорский опубликовал в своём Телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Смотрите, какой красавец будет работать в акватории порта Эльга в Охотском море этой зимой! Ледокол «Гермес» пришёл в Хабаровский край из Мурманска. Оранжевый помощник строителей угольного морского терминала, — написал в комментарии видеоролика губернатор Михаил Дегтярев.
Напомним, этой осенью правительство России внесло морской терминал «Порт Эльга» Тихоокеанской железной дороги в границы порта Ванино. Он является частью дальневосточного логистического кластера компании «ЭЛСИ». Мощность терминала составит 30 млн тонн в год. Такой объем будет обеспечен транспортировкой угля по строящейся Тихоокеанской железной дороге от Эльгинского месторождения в Республике Саха (Якутия).
По окончании строительства терминал сможет принимать одновременно до 4 судов дедвейтом до 85 тыс тонн каждое. Угольный морской терминал «Порт Эльга» примет первый балкер в начале 2025 года.