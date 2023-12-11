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06:16 (мск), источник: АиФ Иркутск

Интерес к работе в розничной торговле в Иркутской области упал на 25%

В ноябре в Иркутской области было зарегистрировано на 6 процентов больше активных резюме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Аргументы и факты

В ноябре в Иркутской области было зарегистрировано на 6 процентов больше активных резюме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. В целом по Сибири за этот период активность соискателей выросла на 5 процентов, а по стране — на 1 процент.

Наиболее серьезный провал в активности по итогам ноября в регионе зафиксировали в сфере розничной торговли — здесь число активных резюме снизилось на 25 процентов. На 13 процентов меньше резюме публикуют менеджеры по продажам и на 11 процентов — работники ресторанно-гостиничного бизнеса.

Рост количества активных резюме зафиксирован в сферах сельского хозяйства, добычи сырья и производства — на 24, 16 и 15 процентов соответственно.

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