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08:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

У свердловчан выросла среднемесячная зарплата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря, ФедералПресс. Средняя зарплата уральцев за первые девять месяцев 2023 года выросла на 10%. Данные появились на Свердловскстате.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была выше уровня сентября 2022 года на 9,3%, августа 2023 года — на 0,8% и уровня января-сентября 2022 года — на 10%», — сообщили в Свердловскстате.

По данным ведомства, среднемесячная зарплата в регионе в сентябре текущего года составила около 63 тысяч рублей. По сравнению с сентябрем 2022 года, рост зарплаты составил почти 16%.

За первые девять месяцев 2023 года свердловчане в среднем зарабатывали около 61,5 тысячи рублей. Рост, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, также составил 16%

Ранее «ФедералПресс» писал, что кадровый голод в Свердловской области вырос в 1,5 раза. Активнее всего работодатели ищут «синих воротничков», продажников и обслуживающий персонал.

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