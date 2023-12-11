08:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
У свердловчан выросла среднемесячная зарплата
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря, ФедералПресс. Средняя зарплата уральцев за первые девять месяцев 2023 года выросла на 10%. Данные появились на Свердловскстате.
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«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была выше уровня сентября 2022 года на 9,3%, августа 2023 года — на 0,8% и уровня января-сентября 2022 года — на 10%», — сообщили в Свердловскстате.
По данным ведомства, среднемесячная зарплата в регионе в сентябре текущего года составила около 63 тысяч рублей. По сравнению с сентябрем 2022 года, рост зарплаты составил почти 16%.
За первые девять месяцев 2023 года свердловчане в среднем зарабатывали около 61,5 тысячи рублей. Рост, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, также составил 16%
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