10:35 (мск), источник: MOS.Ru
В Москве запустили серийное производство материнских плат на отечественных процессорах
Продукцию можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах.
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Материнскую плату с поддержкой российских процессоров разработала и запустила в производство компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Только для собственных нужд в 2024 году предприятие планирует произвести около 30 тысяч экземпляров нового продукта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Резидент ОЭЗ “Технополис Москва” в месяц выпускает более 45 различных типов устройств объемом до четырех тысяч единиц. Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. При этом она сразу проектировалась под отечественные процессоры “Элвис” и “Байкал” с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения», — отметил Владислав Овчинский.
Компания — один из крупнейших российских производителей ЖК-дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.
Сейчас производство запущено в Зеленограде. В 2024 году больше материнских плат планируется выпускать на площадке «Печатники». Это около 30 тысяч штук в год.
«В первую очередь предприятие планирует закрыть собственные потребности для готовой продукции и новинок, запланированных на 2024 год. Производственные площади компании это позволяют: в 2023-м на территории “Печатников” она получила дополнительно 1,4 тысячи квадратных метров. Общая площадь производства резидента сегодня составляет 3,5 тысячи квадратных метров», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
По словам генерального директора компании-резидента Владимира Крикушенко, уже есть предзаказ на 20 тысяч устройств, еще несколько заказов объемом до 50 тысяч штук в год находятся в процессе согласования. При разработке плат компания фокусировалась на максимальной локализации продукции.
ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» — лидер международных и национальных отраслевых рейтингов на протяжении нескольких лет.