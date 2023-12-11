07:50 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Когда зачислят выплаты в декабре 2023 года: график пенсий и пособий к Новому году
Когда россиянам придут пенсии и пособия в декабре 2023 года; Соцфонд РФ опубликовал график выплат перед Новым годом.
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Официальный сайт Социального фонда РФ опубликовал точный график выплаты пенсий и пособий россиянам в декабре 2023 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги придут раньше..
Как сообщили в ведомстве, 1 декабря 2023 года жители Новосибирской области получили выплату единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, а также пособие по беременности и родам. Помимо этого, в этот день на карты поступило пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям..
Затем 5 декабря на счета поступили ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, а 8 декабря — пришло единое пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет трудоустроенным родителям..
Кроме того, Социальный фонд напомнил, что 5, 8, 18 и 22 декабря 2023 года на банковские карты через кредитные организации пенсионерам Новосибирской области будет зачислена пенсия..
В ведомстве уточнили, что если пожилые граждане получают выплату через почтовое отделение, то в таком случае выплата будет доставлена с 4 по 30 декабря — в зависимости от графика работы почтового отделения..
Также отмечается, что выплаты перечисляют в течение дня. Таким образом если утром деньги не поступили на счет, то их зачислят до окончания дня..
Ранее BFM-Новосибирск писал, что пенсионеры получат две пенсии за месяц — кто получит двойную выплату в декабре 2023 года.