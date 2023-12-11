Самолет, летевший из Нью-Йорка в Ташкент, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел 11 декабря в 07:35. Командир воздушного судна.рейса HY102 Нью-Йорк — Ташкент принял решение произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.
По радиосвязи было сообщено о проблеме на борту, а именно о буйном пассажире. По прибытии сотрудники полиции сняли с рейса 32-летнего пассажира из Узбекистана.
Отмечается, что после оформления необходимых процедур воздушное судно продолжит полет в аэропорт назначения.
Ожидается, что в Ташкент самолет прибудет в 13:00.