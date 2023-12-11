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07:30 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Самолет, летевший из Нью-Йорка в Ташкент, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге

Воздушное судно авиакомпании Uzbekistan Airways совершило экстренную посадку в аэропорту России из-за буйного пассажира.

Источник: wikipedia.org

Инцидент произошел 11 декабря в 07:35. Командир воздушного судна.рейса HY102 Нью-Йорк — Ташкент принял решение произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

По радиосвязи было сообщено о проблеме на борту, а именно о буйном пассажире. По прибытии сотрудники полиции сняли с рейса 32-летнего пассажира из Узбекистана.

Отмечается, что после оформления необходимых процедур воздушное судно продолжит полет в аэропорт назначения.

Ожидается, что в Ташкент самолет прибудет в 13:00.

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