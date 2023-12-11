08:53 (мск), источник: МК.RU Иркутск
В Приангарье закрываются большие хлебозаводы: мы остаемся без хлеба?
Оказывается, население вполне может обойтись без них.
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Отношение к хлебу в России всегда было довольно трепетным. Это — генетическое, от предков, от пословиц типа «Хлеб всему голова». Даже сейчас, когда многие диетологи из всех соцсетей кричат, что пшеничная мука — зло, дрожжи — двойное зло, а хлеб приводит к страшным проблемам со здоровьем. И тем страшнее звучат новости о закрытии хлебозаводов.
Конечно, у нас их пока закрывается не так уж и много, но тенденция пугает. Почему крупные производители хлеба и булочек прекращают свою работу? И кто будет обеспечивать хлебом «освободившиеся» территории?
Первым о закрытии заявил «Усть-Илимск Хлеб». Это произошло в феврале 2022 года. Владелец хлебозавода (а это было не государственное предприятие, а частное) разослал властям письма с объяснением ситуации. В письмах говорилось о том, что хлебозавод не выживет без господдержки, что он из последних сил держал социальные цены на продукцию. А в ответ не получал ничего. И теперь у предприятия нет денег ни на аренду земли под фирменными киосками, ни на аренду помещений самого завода, ни на работников… В общем, ни на что. А тем временем история усть-илимского хлебозавода насчитывала ровно 40 лет (с открытия в 1982 году), продукцию знали в Приангарье и за пределами региона, а овсяное печенье и пряники, производимые на предприятии, стали фирменным брендом области.
После поднявшейся в СМИ шумихи владелец предприятия, что называется, «переобулся в прыжке» и написал, что не закрывает хлебозавод, а только временно приостанавливает его деятельность. Однако сейчас в списках разных справочников «Усть-Илимск Хлеб» вроде как есть, но нет ни телефонов, ни адреса, а сайт предприятия не открывается.
Испугавшихся закрытия «Нивы» успокоили тем, что в Братске есть еще «Падун-Хлеб» и «Гидростроитель-Хлеб». Кстати, в 2022 году, после известия о закрытии хлебозавода в Усть-Илимске, именно «Падун-Хлеб» объявил об открытии филиала в этом городе.
Крупные хлебозаводы в северных районах закрываются — это, наверное, уже тенденция. Кто же обеспечит хлебом большие территории? Скажем сразу: беспокоиться не стоит.
Во-первых, в Иркутской области, по данным с сайта правительства Иркутской области, 215 производителей хлеба и хлебобулочных изделий. К примеру, в Шелеховском районе таких компаний пять, в Аларском — 12. А в Тайшетском и вовсе 29! В Усть-Илимском районе после закрытия «Усть-Илимск Хлеб» осталось ЗАО «Фирма “Ангара”, которое числится как изготовитель хлеба. Ну и братчане зашли.
Во-вторых, закрываются именно большие компании — неповоротливые и «закостеневшие», которые много лет пекут одни и те же наименования хлеба и булок по одной и той же рецептуре, не внедряют новинок и не меняют ассортимент. Их вытесняют с рынка мелкие пекарни — ИП и КФХ, купившие оборудование и выпекающие маленькие партии. Эти партии проще пристроить по магазинам, рецептуру можно быстро поменять, а ассортимент сделать таким, чтобы социальные сорта хлеба, которые должны быть дешевыми, компенсировались тортами, пирожными или какими-нибудь супербулочками. Крупные производители за спросом не поспевают — вот и приходится им либо ужиматься, либо закрываться.
Что до «Нивы», то она еще числится в списке правительства, но с ее уходом Братск без хлеба не останется. Помимо уже названных «Падун-Хлеба» и «Гидростроитель-Хлеба», в городе еще шесть маленьких пекарен.