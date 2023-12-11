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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре вынесли на публичные слушания строительство ЖК на улице Свободы

Многоэтажный дом хотят возвести в Промышленном районе Самары рядом с проспектом Кирова.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вынесли на публичные слушания проект застройки двух участков в Промышленном районе. Речь идет о территории на улице Свободы. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Одна из компаний обратилась в мэрию с просьбой дать добро на условно разрешенный вид использования двух участков площадью 2,2 и 1,7 тыс. кв. м на улице Свободы, 134, в районе пересечения с проспектом Кирова. Там собираются возвести 9-этажный жилой дом на 107 квартир. Его планируют сдать в эксплуатацию уже в первом квартале 2025 года. Застройщик предусмотрел всего 35 мест для автовладельцев.

Срок проведения общественных слушаний — с 9 по 30 декабря 2023 года. Экспозиция проекта будет представлена в холле департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132) с 16 по 23 декабря. Внести свои предложения и замечания могут все желающие.

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