11:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинской области в 2024 году повысится плата за газ
Жителям Челябинской области с июля 2024 года придется больше платить за пользование природным газом.
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В Челябинской области с 1 июля 2024 года поднимут плату за использование природного газа для готовки, нагревания воды и отопления. Постановление об изменении расценок компании «НОВАТЭК-Челябинск» выпустило региональное министерство тарифного регулирования.
Сейчас кубометр газа для плиты и водонагревателя стоит 8 рублей 57 копеек. Летом следующего года цена вырастет до 9 рублей 53 копеек.
Южноуральцы, у которых нет газовых счетчиков, оплачивают голубое топливо по нормативу. Этот норматив разный для разных типов домов. Самый простой вариант — когда в квартире есть газовая плита и горячее водоснабжение. В этом случае плату за газ рассчитывают по нормативу 12 кубометров на человека в месяц. Для одиноко живущего челябинца плата за готовку и подогрев чая поднимется со 103 до 114 рублей.
Отдельно устанавливается тариф для домов с газовым отоплением. Если газ расходуется на обогрев дома и, например, готовку, сейчас нужно платить 5 777 рублей за тысячу кубометров. С июля цена повысится до 6 424 рублей.
Плата за отопление и (или) выработку электричества с использованием общих котельных многоквартирных домов поднимется с 6 437 рублей до 7 159 рублей.
Напомним, в 2024 году вырастут цены и на другие услуги ЖКХ.