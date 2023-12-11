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11:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии посчитали безработных

К концу октября 2023 года на учете в службе занятости Башкирии состояли на учете 14 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них численность официально зарегистрированных в качестве безработных составила 12,1 тысячи человек, сообщили в Башстате.

Источник: Башинформ

«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к численности рабочей силы», — уточнили статистики республики.

В октябре статус безработного в регионе получили 2,9 тысячи человек. Трудоустроены за месяц также 2,9 тысячи человек.

«Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения работодателями республики, к концу октября 2023 года составила 49,9 тыс. человек. По сравнению со значением на конец сентября текущего года, уменьшилась на 5,7%. Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в центрах занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,3 человека», — подытожили в Башстате.

Как сообщал ранее «Башинформ», по данным выборочного обследования в Башкирии, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле-сентябре 2023 года составила около 1,924 млн человек.

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