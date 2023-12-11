В Башкирии посчитали безработных

«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к численности рабочей силы», — уточнили статистики республики.
В октябре статус безработного в регионе получили 2,9 тысячи человек. Трудоустроены за месяц также 2,9 тысячи человек.
«Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения работодателями республики, к концу октября 2023 года составила 49,9 тыс. человек. По сравнению со значением на конец сентября текущего года, уменьшилась на 5,7%. Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в центрах занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,3 человека», — подытожили в Башстате.
Как сообщал ранее «Башинформ», по данным выборочного обследования в Башкирии, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле-сентябре 2023 года составила около 1,924 млн человек.