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11:08 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье оштрафовали подрядчика модернизации погранперехода

Компания не выполнила свои обязательства, что повлекло снижение пропускной способности пункта пропуска.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье оштрафовали подрядчика, который должен был заниматься модернизацией погранперехода в Пограничном. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Компания должна была оборудовать спецтехникой подъездные пути к весовому оборудованию пограничного пункта пропуска. Однако, этого сделано не было, даже после представления надзорного ведомства.

Подрядчик не исполнил своих обязательств по госконтракту, который с ним заключил Росгранстрой. Это повлекло снижение пропускной способности погранперехода.

В результате суд наказал компанию и её генерального директора по статье кодекса административных нарушений, предусматривающей ответственность за несоблюдения законодательства в сфере госзакупок. Сумма штрафа составила 330 тысяч рублей.

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