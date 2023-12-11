11:08 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье оштрафовали подрядчика модернизации погранперехода
Компания не выполнила свои обязательства, что повлекло снижение пропускной способности пункта пропуска.
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В Приморье оштрафовали подрядчика, который должен был заниматься модернизацией погранперехода в Пограничном. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Компания должна была оборудовать спецтехникой подъездные пути к весовому оборудованию пограничного пункта пропуска. Однако, этого сделано не было, даже после представления надзорного ведомства.
Подрядчик не исполнил своих обязательств по госконтракту, который с ним заключил Росгранстрой. Это повлекло снижение пропускной способности погранперехода.
В результате суд наказал компанию и её генерального директора по статье кодекса административных нарушений, предусматривающей ответственность за несоблюдения законодательства в сфере госзакупок. Сумма штрафа составила 330 тысяч рублей.