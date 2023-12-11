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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В магазинах Самарской области вскоре могут появиться турецкие яйца

Россельхознадзор одобрил поставки столового яйца с 17 предприятий Турции.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в продуктовых магазинах в скором времени могут появиться турецкие яйца. С 8 декабря разрешаются поставки столового яйца с 17 предприятий Турции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Согласно информации, ввоз яиц из Турции будет сопровождаться тщательным контролем качества. Для этого органы ветеринарно-санитарного надзора проведут отбор проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга.

Уже с 23 ноября Россельхознадзор разрешил импорт яиц с четырех турецких предприятий.

Отметим, ранее жители Самарской области начали жаловаться на резкое подорожание куриных яиц. «КП-Самара» обратилась за ответами непосредственно к поставщикам сельхозпродукции. Как оказалось, в Самаре уже давно нет собственных производителей, поэтому розничные продавцы закупаются у соседних регионов и республик.

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