09:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В магазинах Самарской области вскоре могут появиться турецкие яйца
Россельхознадзор одобрил поставки столового яйца с 17 предприятий Турции.
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В Самарской области в продуктовых магазинах в скором времени могут появиться турецкие яйца. С 8 декабря разрешаются поставки столового яйца с 17 предприятий Турции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
Согласно информации, ввоз яиц из Турции будет сопровождаться тщательным контролем качества. Для этого органы ветеринарно-санитарного надзора проведут отбор проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга.
Отметим, ранее жители Самарской области начали жаловаться на резкое подорожание куриных яиц. «КП-Самара» обратилась за ответами непосредственно к поставщикам сельхозпродукции. Как оказалось, в Самаре уже давно нет собственных производителей, поэтому розничные продавцы закупаются у соседних регионов и республик.