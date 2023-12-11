10:45 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Хабаровский край становится привлекательным для путешествий
Туризм в Хабаровском крае привлекает новых гостей в регион.
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Туризм в Хабаровском крае привлекает новых гостей в регион. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это направление развивают в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Итоги и планы по развитию отрасли обсудили на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций под руководством губернатора края Михаила Дегтярева.
Глава региона подчеркнул, что рекреация — это значимый сектор экономики. Ссылаясь на президента страны Михаил Дегтярев отметил, что задача органов власти и бизнеса — обеспечить качество туристических услуг создать сопутствующую инфраструктуру.
Министр туризма края Екатерина Пунтус в своем докладе сообщила, что нацпроект является ключевым инструментом наращивания внутреннего и въездного туризма. Согласно официальным данным, за три квартала 2023 года общий турпоток составил 993 тысячи поездок. К концу года намерены достичь планки в один миллион, то есть в два раза выше показателей 2022 года.