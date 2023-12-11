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11:27 (мск), источник: СуперОмск

Омичам компенсируют часть проездного тарифа в 2024 году

В мэрии Омска в понедельник, 11 декабря 2023 года, на фоне информации о повышении с 1 января 2024 года регулируемого тарифа на перевозку пассажиров в автобусах МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 8» по муниципальным маршрутам дали комментарий по стоимости проезда в городском транспорте в 2024 году.

По данным мэрии, речь о подорожании проезда не идет, несмотря на формальное повышение; власти компенсируют часть проездного тарифа.

Компенсируемая разница напрямую пойдет перевозчику, а для пассажиров транспорта ПП-8 сохранится проезд на уровне 2023 года.

«В ближайшее время плату за проезд повышать не планируется. А разница между экономически обоснованным тарифом, который утверждается РЭК Омской области, и стоимостью проезда будет компенсироваться из муниципального бюджета. Средства на эти цели заложены в проекте главного финансового документа Омска на 2024 год», — сообщили по запросу «СуперОмска» в пресс-службе мэрии Омска.

Как ранее сообщал «СуперОмск», согласно приказу омской РЭК, с нового года регулируемый тариф на перевозку пассажиров в автобусах по муниципальным маршрутам планируется поднять на 3,52 рубля, до 52,37 рубля.

Отметим, на сегодняшний день проезд в городских автобусах стоит порядка 25 рублей при безналичной оплате и 30 рублей — при наличной, в то время как тариф составляет 48,85 рубля. Разница между тарифом и этой суммой компенсируется перевозчику из городского бюджета.

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