12:07 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Разработан проект строительства платной дороги Ташкент — Самарканд
В рамках проекта предполагается строительство шестиполосной автомобильной дороги общей протяженностью 305 км.
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В Самарканде прошла презентация проекта строительства платной автомобильной дороги Ташкент — Самарканд. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Самаркандской области.
Общая протяженность шестиполосной дороги составит 305 км. Проект разработан с учетом требований международных стандартов. Также планируется построить новые мосты и путепроводы над всеми развязками и сооружениями, установить интеллектуальную транспортную систему.
В результате строительства платной автодороги Ташкент — Самарканд транспортный поток будет разгружен. Грузоподъемность дорожного покрытия по международным стандартам составляет 13 тонн, срок службы автодороги — 25 лет.
Также реализация проекта поспособствует улучшению экологического состояния районов, обеспечению безопасности дорожного движения и увеличению скорости транзитных грузов.
Напомним, строительство платной дороги, связывающей столицу с Самаркандом, на условиях ГЧП предусмотрено указом президента. На разработку технико-экономического обоснования проекта ЕБРР выделил грантовые средства в размере $350 тыс. За счет этих средств австрийская компания ILF Consulting Engineers Austria GmbH разработала первоначальную техническую и экономическую основу проекта. .По итогам тендера для разработки технико-экономического обоснования данного проекта со стороны ЕБРР была нанята турецкая компания Proyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., с которой был подписан контракт на €1 млн.