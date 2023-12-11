Главное
Спецоперация на Украине
12:07 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Разработан проект строительства платной дороги Ташкент — Самарканд

В рамках проекта предполагается строительство шестиполосной автомобильной дороги общей протяженностью 305 км.

Источник: t.me/SamAvtoyul

В Самарканде прошла презентация проекта строительства платной автомобильной дороги Ташкент — Самарканд. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Самаркандской области.

Общая протяженность шестиполосной дороги составит 305 км. Проект разработан с учетом требований международных стандартов. Также планируется построить новые мосты и путепроводы над всеми развязками и сооружениями, установить интеллектуальную транспортную систему.

В результате строительства платной автодороги Ташкент — Самарканд транспортный поток будет разгружен. Грузоподъемность дорожного покрытия по международным стандартам составляет 13 тонн, срок службы автодороги — 25 лет.

Также реализация проекта поспособствует улучшению экологического состояния районов, обеспечению безопасности дорожного движения и увеличению скорости транзитных грузов.

Напомним, строительство платной дороги, связывающей столицу с Самаркандом, на условиях ГЧП предусмотрено указом президента. На разработку технико-экономического обоснования проекта ЕБРР выделил грантовые средства в размере $350 тыс. За счет этих средств австрийская компания ILF Consulting Engineers Austria GmbH разработала первоначальную техническую и экономическую основу проекта. .По итогам тендера для разработки технико-экономического обоснования данного проекта со стороны ЕБРР была нанята турецкая компания Proyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., с которой был подписан контракт на €1 млн.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство