Главное
Спецоперация на Украине
12:07 (мск), источник: Реальное время

В Татарстане установили новый размер взноса за капремонт в многоквартирных домах

В Татарстане установили новый размер взноса за капремонт в многоквартирных домах.

Источник: Реальное время

Он закреплен постановлением кабмина республики, подписанным премьер-министром Алексеем Песошиным.

В 2023 году размер платы составлял 6,95 рубля. С 1 января 2024 года он составит 7,7 рубля.

В Минстрое предупреждали, что размер платы будет повышаться, чтобы соблюдать финансовую устойчивость, исходя из волатильности цен на рынке.

Напомним, в Казани за 2023 год по программе капитального ремонта многоквартирных домов обновили 207 домов. На работы потратили 2,7 млрд рублей. В частности, на эти средства в Казани заменили и обновили 81 кровлю, в 62 многоквартирных домах заменено отопление. У 48 объектов привели в порядок фасады. В 54 домах появились 152 новых лифта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новости спорта / Реальное время Live
Владельцы племенного скота в Татарстане получат 700 млн рублей субсидий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ