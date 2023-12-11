12:07 (мск), источник: Реальное время
В Татарстане установили новый размер взноса за капремонт в многоквартирных домах
В Татарстане установили новый размер взноса за капремонт в многоквартирных домах.
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Он закреплен постановлением кабмина республики, подписанным премьер-министром Алексеем Песошиным.
В Минстрое предупреждали, что размер платы будет повышаться, чтобы соблюдать финансовую устойчивость, исходя из волатильности цен на рынке.
Напомним, в Казани за 2023 год по программе капитального ремонта многоквартирных домов обновили 207 домов. На работы потратили 2,7 млрд рублей. В частности, на эти средства в Казани заменили и обновили 81 кровлю, в 62 многоквартирных домах заменено отопление. У 48 объектов привели в порядок фасады. В 54 домах появились 152 новых лифта.