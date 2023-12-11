14:15 (мск), новости Молдовы, источник: ТАСС
«Железная дорога Молдовы» не может платить зарплаты из-за спада грузоперевозок
ЖДМ уже много лет находится в тяжелом финансовом положении.
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КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Компания «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) столкнулась с финансовыми трудностями после возобновления работы одесского порта и спада грузоперевозок по территории республики. Об этом сообщил директор госпредприятия Олег Тофилат.
Он отметил, что компания продолжает работу над решением проблемы. «На данный момент часть коллектива не получила зарплаты за сентябрь, октябрь и ноябрь», — уточнил Тофилат в интервью телеканалу TV8.
ЖДМ уже много лет находится в тяжелом финансовом положении. В 2021 году на некоторых филиалах предприятия прошли забастовки, в ходе которых трудовые коллективы блокировали железнодорожные пути. Ситуация значительно улучшилась с увеличением транзита товаров между Украиной и странами ЕС по территории Молдавии. Власти республики при поддержке ЕС начали срочную модернизацию железнодорожных путей для наращивания товарооборота, а также предоставили скидку в размере 27% на перевозку украинской сельхозпродукции.