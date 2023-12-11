Главное
Спецоперация на Украине
14:15 (мск), новости Молдовы, источник: ТАСС

«Железная дорога Молдовы» не может платить зарплаты из-за спада грузоперевозок

ЖДМ уже много лет находится в тяжелом финансовом положении.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Компания «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) столкнулась с финансовыми трудностями после возобновления работы одесского порта и спада грузоперевозок по территории республики. Об этом сообщил директор госпредприятия Олег Тофилат.

Он отметил, что компания продолжает работу над решением проблемы. «На данный момент часть коллектива не получила зарплаты за сентябрь, октябрь и ноябрь», — уточнил Тофилат в интервью телеканалу TV8.

ЖДМ уже много лет находится в тяжелом финансовом положении. В 2021 году на некоторых филиалах предприятия прошли забастовки, в ходе которых трудовые коллективы блокировали железнодорожные пути. Ситуация значительно улучшилась с увеличением транзита товаров между Украиной и странами ЕС по территории Молдавии. Власти республики при поддержке ЕС начали срочную модернизацию железнодорожных путей для наращивания товарооборота, а также предоставили скидку в размере 27% на перевозку украинской сельхозпродукции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Иду по улице вечером с пакетами продуктов. Вдруг сзади подходят два мужика и выхватывают их у меня из рук"
Почему передача Украине скифского золота может иметь негативные последствия
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта