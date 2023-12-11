15:25 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар подешевел, евро подорожал в понедельник
Первые торги на текущей неделе закончились с просадкой в цене американской валюты и синхронным подорожанием европейской.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и юаню, свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи.
Американская валюта в понедельник подешевела на 0,43% или более чем на одну копейку. По окончании торгов его стоимость зафиксировалась на отметке 3,1918 белорусских рубля. Отметим, что доллар падает в цене третий раз кряду.
Вслед за ним позиции теряет юань. За сегодня валюта Поднебесной стала дешевле почти на четыре копейки (или на 0,86%). За 10 юаней на бирже отдавали 4,4310 белорусских рубля.
Евро подорожал почти на столько же, на сколько подешевел доллар — на 0,41%. Биржевая стоимость европейской валюты составила 3,4544 белорусских рубля.
Курс российского рубля вырос почти на копейку до 3,4997 BYN за одну сотню. Это максимальное значение за последние 10 дней. За три дня «россиянин» подорожал на три копейки, а с начала декабря, наоборот, подешевел более чем на копейку.
Что происходит в обменниках?
Курсы иностранных валют уже успели обновиться в банках. Выгоднее всего купить доллар в данный момент можно за 3,195 рубля, сдать — за 3,188.
Приобрести евро все еще можно за 3,437 рубля, продать — за 3,43. Стоимость 100 российских рублей в обменниках сейчас составляет в среднем 3,50 BYN, сдать можно за 3,49.
В некоторых банках также можно купить и сдать китайский юань по курсу 4,543/4,481 рубля соответственно.