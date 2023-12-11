14:06 (мск), источник: Новая Кубань
В Краснодарский край начнут поставлять яйца из Турции
В Россию будут поставлять куриные яйца из Турции.
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Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Уточняется, что с 8 декабря свыше 20 турецких предприятий получили разрешение на импорт столового яйца в Россию. В ведомстве подчеркнули, что ввоз продукции будет осуществляться после проведения отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках мониторинга.
Напомним, куриные яйца в России за последние два месяца стали дороже вдвое. Ожидается, что сбить цены удастся за счет иностранных поставщиков.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае рекордно подорожали куриные яйца. На сегодняшний день, стоимость десятка уже перевалила за 120 рублей. И цены продолжают расти. Производители объясняют скачок цен подорожанием стоимости корма для птицы, оборудования, упаковки и хранения.