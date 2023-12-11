14:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре с 1 января 2024 года вырастут зарплаты бюджетников
Губернатор Дмитрий Азаров принял решение о повышении зарплат работников бюджетной сферы региона.
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В Самарской области с 1 января 2023 года увеличат зарплату работников бюджетной сферы. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров во время заседания регионального правительства 11 декабря.
Должностные оклады повысятся у врачей, учителей, педагогов допобразования, воспитателей детсадов, работников соцзащиты. На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 3,5 млрд рублей. Повышение коснется 125 тысяч работников госучреждений Самарской области и сотрудников муниципальных школ и садиков Самары и Тольятти.
Мы значительно увеличили социальные обязательства на следующий год. Самое значительное — поддержка семей с детьми. 14,8 млрд рублей мы направляем дополнительно. Безусловно, нам нужно поддержать врачей, учителей, всех, кто сегодня создает систему соцзащиты. Поэтому такое решение сегодня принимаем.
Губернатор поручил депутату вместе с министрами поработать с органами власти городов и районов, чтобы с 1 января возросла зарплата и у бюджетников муниципального уровня: «Все нужно синхронизировать и эти вопросы самым внимательным образом отработать».