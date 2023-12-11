14:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежцам предложили вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей
За предыдущий месяц в регионе открыли свыше 20 тысяч вакансий.
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Воронежским соискателям предложили высокооплачиваемые вакансии. Заработать на этих должностях можно от 200 тысяч рублей до 500 тысяч. Об этом рассказали аналитики рекрутингового агентства hh.ru 11 декабря.
Так, на такую зарплату ищут руководителя проектов 1С. В обязанности кандидата входит участие в различных проектах по внедрению 1С. Обязательным является знание программы в одной или нескольких предметных областях. Преимуществом будет наличие сертификатов и опыт работы в компаниях франчайзи.
На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий оказалась должность регионального менеджера — от 150 до 500 тысяч на руки. Также в ТОП-3 — риэлтор с доходом до 500 тысяч рублей. И руководитель строительных проектов с зарплатой от 200 до 400 тысяч рублей на руки.
Также среди выгодных вакансий — замдиректор по общим вопросам, исполнительный директор девелоперской компании, директор технического заказчика и главбух. Соискателям на эти должности предлагают заработок от 250 тысяч рублей на руки.
В первую десятку входят архитектор-дизайнер с доходом от 50 до 200 тысяч рублей на руки и ведущий менеджер по лизингу, которому готовы предложить от 200 тысяч.
Кроме того, за предыдущий месяц в регионе открыли свыше 20 тысяч вакансий. Из них зарплату от 100 тысяч рублей в месяц предлагают в 7,4 тысячи случаев. Самые популярные — это торговля, строительство и информтехнологии.