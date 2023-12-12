Гидроузел затянули на несколько лет

По его словам, из общего объема средств непосредственно на строительство направят 31,8 млрд руб., еще 500 млн руб. будут стоить услуги заказчика — ФГУП «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (входит в Росморречфлот).
Завершить реконструкцию гидроузла планируется в 2026 году. Работы проводятся в два этапа. На первом этапе до конца 2025 года планируется завершить строительство камеры шлюза 15А и провести основные дноуглубительные работы на подходах к шлюзу.
«Это позволит достигнуть гарантированных глубин и увеличить пропускную способность шлюза с 3,6 до 12 млн тонн в год. В 2026 году будет завершена реконструкция дамбы и проведены оставшиеся работы по дноуглублению. Решение провести дноуглубление в два этапа принято по итогам совещаний с экспертами и судоходными компаниями. Они опасаются, что проведение масштабных работ по дноуглублению за один сезон может ограничить провозную способность гидроузла», — отметил господин Дунаев.
Как писал «Ъ-Приволжье», подрядчиком для проведения работ по реконструкции Городецкого гидроузла в декабре 2021 года стало АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1). Первоначальная стоимость контракта оценивалась в 22 млрд руб., работы должны были завершиться в декабре 2024 года.
Первый зампредседателя комитета по экономической политике Совфеда Иван Абрамов отметил, что по его данным, на декабрь 2023 года работы на гидроузле выполнены на 11% от плана. На них уже направлено 3,5 млрд руб. При этом сенатор напомнил, что на старте строительства «произошла очень большая заминка», и у него складывается ощущение, что отставание от проекта не ликвидировано до сих пор. Он попросил представителей Минтранса РФ «честно ответить», насколько строительство отстает от проектных сроков. По словам сенатора, «будет совсем не здорово», если министерство на протяжении всего строительства будет говорить о том, что сроки выдерживаются, а когда «наступит дедлайн, запустить судоходство не получится».
Сергей Дунаев ответил, что отставание от графика составляет около 4%, но с подрядчиком подготовлены «догоночные» графики и у него есть все возможности, чтобы наверстать упущенное. Его слова подтвердил аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. Он также отметил, что на начальной стадии строительства у проекта были большие проблемы.
По словам генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация» Игоря Гурова, подрядчик полностью обеспечен финансированием, подрядная организация работает на объекте круглосуточно. На стройке занято более 400 человек и 100 единиц техники. Президент МСУ-1 Илья Зюбин добавил, что идет работа по реконструкции дамбы.
Сенатор Андрей Кутепов поинтересовался, насколько строительство гидроузла согласовано с развитием других транспортных путей в России. «Мы вкладываем большие деньги в такие проекты. Интересно, можем ли мы уверенно сказать, что перевод грузоперевозок на водные пути будет востребован. Параллельно мы развиваем сеть автомобильных дорог, но весной и осенью они сильно разрушаются. На этот период перевозку грузов можно перевести на водные пути, но необходимо понимать, какой процент груза будет переведен и что это будут за грузы. А перевозчики должны быть предупреждены о таком переходе», — считает сенатор.
По словам статс-секретаря, замминистра транспорта РФ Дмитрия Зверева, работа с грузоотправителями уже идет: «Огромная часть зерновиков уже готова перейти на внутренние водные пути. Для нас важно перевести инертные материалы для строительства, цемент, щебень и песок на водные пути. Это предусмотрено транспортной стратегией России до 2035 года. И это отвечает интересам того, чтобы мы не разрушали дороги, которые в настоящее время строятся и требуют все больших затрат на их содержание».
По итогам обсуждения сенаторы и чиновники договорись синхронизировать планы и провести совместный выезд на Городецкий гидроузел.
Как писал «Ъ-Приволжье», изначально для решения проблемы судоходства на Волге, ежегодно терявшего миллиарды рублей из-за мелководья, в 2020 году рассматривался вариант со строительством Нижегородского низконапорного гидроузла. Новая плотина стоимостью 43 млрд руб. должна была поднять уровень воды на проблемном 40-километровом участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом.
Проекту помешали возражения экологов и жителей региона, которые в Верховном суде доказали, что его реализация приведет к затоплению территории 2,7 тыс. га с населенными пунктами и памятниками природы. Кроме того, Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию, разработанную ООО «Техтрансстрой», и администрация Волжского бассейна водных путей расторгла контракт с подрядчиком. Позднее аудиторы Счетной палаты пришли к выводам, что средства на проектирования гидроузла были потрачены безрезультатно: из 1,2 млрд руб. лишь 375 млн руб. удалось вернуть в федеральный бюджет.
Правительство Нижегородской области предложило альтернативный проект со строительством третьей нитки шлюзов в районе Городца с дноуглубительными работами.
Андрей Репин, Роман Рыскаль.