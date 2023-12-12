10:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Морской рыбный порт выходит на линию
Петербург с Юго-Восточной Азией связал еще один контейнерный маршрут.
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Как рассказала на встрече с журналистами генеральный директор ТМРП Елена Сахартова, планируется, что суда компаний E-Line и NECO Line Asia будут заходить на терминал каждые 10−14 суток. В рамках нового регулярного сервиса будут осуществляться отгрузки из основных портов Индии, Китая, ОАЭ и других стран. Первый контейнеровоз RC Ocean привез из Китая опасную и неопасную химию, компоненты и товары народного потребления. Следующее судно поставит в ТМРП автозапчасти и готовые автомобили китайских брендов.
По словам генерального директора E-Line Андрея Косарева, на линии будут работать четыре судна: три от компании E-Line и одно от компании NECO Line Asia. Все контейнеровозы (RC Ocean, «Кристалл Санкт-Петербург», Zhong Peng You Yi и Hua Xin 678) обладают вместимостью до 1700 TEU.
За каждый судозаход в Петербург будет привозиться около 660−700 контейнеров с грузами, чуть меньше — 600 контейнеров — будет уходить на экспорт. В основном через порт будут увозить удобрения, сырье, стройматериалы и продукты птицеводства.
Инвестиции в создание линии Андрей Косарев раскрывать не стал, но поделился с «Ъ-СПб» ближайшими планами.
«В 2024 году мы планируем взять долю рынка порядка 5−7%, увеличить частоту заходов наших судов в ТМРП до двух раз в неделю, расширить сетку агентов, приблизиться к стандартам международных перевозчиков, которые у нас были до 2022 года, — в частности, провести цифровизацию и автоматизацию процессов».
По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, планы компании на получение доли рынка 5−7% выглядят слишком оптимистичными, более реальной, по мнению спикера, может быть борьба за 2−3% рынка. При этом эксперт назвал время запуска сервиса удачным, отметив, что объемы экспортных и импортных перевозок через порты Балтийского моря сейчас сильно активизировались.
По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, грузооборот морских портов России за январь — октябрь 2023 года увеличился на 7,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составил 749,3 млн тонн, объем перевалки грузов в контейнерах вырос на 9,1% — до 41,3 млн тонн.
Общий грузооборот морских портов Балтийского бассейна за этот же период составил 208,8 млн тонн (+2, 5%), из них объем перевалки сухих грузов — 94,8 млн тонн (+19,0%), наливных грузов — 114,0 млн тонн (-8,0%). Наибольший рост показал Большой порт Санкт-Петербург — 40,2 млн тонн (+23,5%) и Приморск — 52,6 млн тонн (+9,2%). Снизились показатели у портов Усть-Луга — 96,0 млн тонн (-5,3%) и Высоцк — 11,0 млн тонн (-18,0%).
Перегрузка контейнеров в российских портах за девять месяцев 2023 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 12,9% с 3248,7 до 3667,5 тыс. TEU, следует из данных АО «Морцентр-ТЭК».
Как отмечает Михаил Бурмистров, в этом году появилось много сервисов, на которые российские компании поставили свои суда. Учитывая, что ставка контейнерного фрахта снизилась, направление поставок через Петербург выглядит интересней, чем поставка грузов через Дальний Восток с дальнейшей перевозкой железнодорожным транспортом.
Активнее всего компании открывали либо возобновляли прямые контейнерные линии между Петербургом и странами Юго-Восточной Азии в марте — апреле 2023 года.
Так, в марте группа FESCO сообщила о запуске прямого морского сервиса FESCO Baltorient Line (FBOL) из портов Китая в Петербург через Суэцкий канал без трансшипмента в портах Европы. На линии планируется использовать около шести контейнеровозов. Заявленное транзитное время в пути составляет порядка 35 дней, регулярность отправок — один раз в месяц с перспективой увеличения частоты перевозок.
Также с марта регулярные перевозки пятью судами между «Первым контейнерным терминалом» в Большом порту Санкт-Петербург и китайскими портами Циндао, Гуанчжоу и Шанхай запустила китайская компания Hainan Yangpu Newnew Shipping совместно с Global Ports (ГК «Дело»).
Кроме того, был запущен совместный сервис компаний Safetrans (принадлежит Transfar Shipping) и OVP Shipping. Самое крупное судно на линии — контейнеровоз SFT Turkey вместимостью 4,3 тыс. TEU — курсирует между Петербургом и портами Китая, Марокко и Малайзии.
В конце марта о запуске прямой морской контейнерной линии из Китая (Шанхай) в Петербург (терминал КТСП в БМПСПб) сообщил оператор международных контейнерных линий «Транзит». Компания поставила на линию контейнеровоз Xin Long Yun 86 вместимостью 2,2 тыс. TEU. Также на Северо-Западное направление встали суда и других операторов.
Владимир Колодчук.