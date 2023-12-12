03:11 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Дефицит запчастей для импортных машин усиливается в России
Срок доставки деталей для автомобилей может составить больше года.
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В России увеличивается дефицит автозапчастей для машин иностранного производства. Специалисты предупреждают, что срок доставки нужных деталей может превышать полтора года.
Некоторые запчасти, необходимые для ремонта автомобилей Mercedes пришлось ждать 18 и 16 месяцев, и такие случаи не редкость. Специалисты объясняют, из-за санкций купить нужные комплектующие невозможно, а поставки через третьи страны по серому импорту могут затягиваться на неопределенных срок из-за проблем на таможнях. Особенно остро проблема стоит с дорогими и редкими автомобилями.
Также долго приходится доставлять запчасти для японских и южнокорейских машин, таких как Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai, рассказал генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи. По его словам, средний срок доставки составляет около шести месяцев, но некоторые детали приходится ждать дольше.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) предлагают разрешить использование б/у запчастей для ремонта автомобилей, но эксперты не могут решить, каким образом регулировать повторное использование запчастей, уже бывших в употреблении, пишет iz.ru (18+).