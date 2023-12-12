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03:11 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Дефицит запчастей для импортных машин усиливается в России

Срок доставки деталей для автомобилей может составить больше года.

Источник: Krasnoyarskmedia

В России увеличивается дефицит автозапчастей для машин иностранного производства. Специалисты предупреждают, что срок доставки нужных деталей может превышать полтора года.

Некоторые запчасти, необходимые для ремонта автомобилей Mercedes пришлось ждать 18 и 16 месяцев, и такие случаи не редкость. Специалисты объясняют, из-за санкций купить нужные комплектующие невозможно, а поставки через третьи страны по серому импорту могут затягиваться на неопределенных срок из-за проблем на таможнях. Особенно остро проблема стоит с дорогими и редкими автомобилями.

Также долго приходится доставлять запчасти для японских и южнокорейских машин, таких как Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai, рассказал генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи. По его словам, средний срок доставки составляет около шести месяцев, но некоторые детали приходится ждать дольше.

При этом по закону отремонтировать автомобиль нужно за 30 дней, либо выплатить клиенту денежную компенсацию. Страховщики рассказывают, что многие клиенты уже согласны и год подождать, но на некоторые машины запчасти нельзя приобрести вообще.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) предлагают разрешить использование б/у запчастей для ремонта автомобилей, но эксперты не могут решить, каким образом регулировать повторное использование запчастей, уже бывших в употреблении, пишет iz.ru (18+).

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