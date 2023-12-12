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08:23 (мск), источник: АиФ Омск

Виталий Хоценко снова посетил омскую ТЭЦ-5

Он отметил, что ситуация улучшилась, но проблемные точки всё ещё остались.

Источник: Пресс-служба правительства Омской области

Вчера, 11 декабря, вечером губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл ещё одно выездной совещание на ТЭЦ-5. Об итогах поездки рассказала пресс-служба правительства региона.

Чиновник проверил исполнение поручений, которые давал во время прошлого посещения станции. Он отметил, что несмотря на улучшающуюся ситуацию, проблемные точки всё ещё остаются. Мэр Омска Сергей Шелест и глава Госжилинспекции продолжат отрабатывать обращения граждан в индивидуальном порядке.

Виталий Хоценко подчеркнул, что продолжит контролировать ситуацию, пока она полностью не исправится.

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