08:23 (мск), источник: АиФ Омск
Виталий Хоценко снова посетил омскую ТЭЦ-5
Он отметил, что ситуация улучшилась, но проблемные точки всё ещё остались.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вчера, 11 декабря, вечером губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл ещё одно выездной совещание на ТЭЦ-5. Об итогах поездки рассказала пресс-служба правительства региона.
Чиновник проверил исполнение поручений, которые давал во время прошлого посещения станции. Он отметил, что несмотря на улучшающуюся ситуацию, проблемные точки всё ещё остаются. Мэр Омска Сергей Шелест и глава Госжилинспекции продолжат отрабатывать обращения граждан в индивидуальном порядке.
Виталий Хоценко подчеркнул, что продолжит контролировать ситуацию, пока она полностью не исправится.