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07:41 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Petrosun оштрафовали на 542,9 млн тенге в Алматы

ТОО «Petrosun» уличили в том, что компания необоснованно ограничивала отдельным субъектам реализацию бензина и дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Источник: Baigenews

Прокуратура Алматы выявила признаки злоупотребления доминирующим положением в деятельности ТОО «Petrosun». Сотрудники надзорного органа провели проверку и установили, что компания злоупотребляла монопольным положением. Товарищество необоснованно ограничивало отдельным субъектам реализацию бензина и дизельного топлива. Это противоречит требованиям статьи 159 КоАП.

«По акту прокурорского надзора уполномоченным органом в сфере конкуренции в отношении поставщика составлен протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 5% от дохода. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы товарищество привлечено к административной ответственности», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что компания выплатила всю сумму штрафа в размере 542,9 миллиона тенге.

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