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08:29 (мск), источник: СуперОмск

В ТГК-11 повышают тарифы после провала с отоплением

Как стало известно «СуперОмску», Региональная энергетическая комиссия Омской области подготовила проект приказа о корректировке на 2024 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Территориальная генерирующая компания № 11» для потребителей, получающих тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии.

Судя по документу, который пока не утвержден, тариф на отопление в 2024 году предполагается повысить с 1 июля. Если на сегодняшний день стоимость гигакалории без учета НДС составляет 1 088,93 рубля, то с 1 июля 2024 года ее предполагается увеличить до 1 197,82 (также без учета НДС) — на этом уровне он должен остаться до 31 декабря 2024 года. Таким образом, тариф вырастет примерно на 10%.

Отметим, утверждать ресурсоснабжающей организации новый тариф предстоит, по мнению автора, после «провала» с отоплением: в аномальные морозы, пришедшие в Омск 6 декабря 2023 года, жители, чьи дома относятся к ТЭЦ-5, просидели, оценочно, с едва теплыми батареями. Холодно стало и в социальных объектах. Как выяснилось впоследствии, в сильные морозы до −38 градусов на ТЭЦ из 9 котлов работали только пять, а исправить эту ситуацию удалось не сразу. О запуске всего имеющегося оборудования на полной мощности в пресс-службе АО «ТГК-11» заявили вечером 9 декабря 2023 года.

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