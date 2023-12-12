10:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Долги жителей Хабаровского края за капремонт превысили миллиард рублей
В Закдуме региона обсудили вопросы исполнения федерального закона.
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Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края обсудили исполнение федерального закона о проведении капитально ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», парламентарии подвели промежуточные итоги, а также отдельно остановились на проблемах реализации программы.
Как отчитался начальник управления технического заказа «Регионального оператора — Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» Святослав Ильин, в 2022 году работы выполнены в 685 многоквартирных домах, на что было потрачено более 1,2 миллиарда рублей. Чаще всего ремонтировали крыши, фасады, лифты, а также системы тепло- и электроснабжения. Что касается текущего года, в план было заложено 327 объектов с финансированием почти 1,5 миллиарда.
Ильин также отметил, что на сегодняшний день наиболее актуальной проблемой фонда является размер минимального взноса на капремонт, который не индексировался с 2021 года. При этом стоимость некоторых стройматериалов выросла в несколько раз. В результате возник дефицит средств, который сказывается на проведении дорогостоящих работ.
Важнейшим фактором для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, является своевременная оплата взносов собственниками жилых помещений — с этим в Хабаровском крае сейчас не всё хорошо. По словам Святослава Ильина, на сегодняшний день население и предприниматели задолжали фонду более одного миллиарда рублей. Регоператор пытается изменить эту ситуацию — неплательщикам направляются претензии. Также регулярно подаются иски в суд, чтобы взыскать задолженность в принудительном порядке.
По итогам заседания парламентарии рекомендовали правительству Хабаровского края ускорить принятие постановления о предоставлении субсидий для проведения капремонта малоэтажных домов, МинЖКХ активизировать работу с собственниками квартир, которые не приняли решение о замене лифтов, регоператору обеспечить выполнение плана. Кроме того, в феврале будущего года депутаты планирую обсудить вопрос о возможности использования на возвратной основе средств одних домов для финансирования капитального ремонта в других.