09:49 (мск), источник: Комсомольская правда
В Казани перевозчикам повысят компенсацию за проезд льготников
Сумма вырастет на 3 рубля.
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С 2024 года в Казани повысят компенсацию перевозчикам за проезд льготников. Власти будут возмещать 28 рублей за поездку. Соответствующее постановление подписано в Кабмине РТ.
В документе указано, что стоимость единого социального проездного на месяц вырастет с 581 рубля до 605 рублей. Для детей цена увеличится на 15 рублей — до 369 рублей.
Ранее мы сообщали, что в Казани с 1 января 2024 года изменится стоимость проезда.