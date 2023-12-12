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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани перевозчикам повысят компенсацию за проезд льготников

Сумма вырастет на 3 рубля.

Источник: Комсомольская правда

С 2024 года в Казани повысят компенсацию перевозчикам за проезд льготников. Власти будут возмещать 28 рублей за поездку. Соответствующее постановление подписано в Кабмине РТ.

В документе указано, что стоимость единого социального проездного на месяц вырастет с 581 рубля до 605 рублей. Для детей цена увеличится на 15 рублей — до 369 рублей.

Ранее мы сообщали, что в Казани с 1 января 2024 года изменится стоимость проезда.

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