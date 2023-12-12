Молдова и Румыния подписали документ об объединении газопровода и электросетей

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Молдова и Румыния заключили меморандум о взаимопонимании в разработке проектов по объединению сетей природного газа и электроэнергии двух стран. Документ подписали глава Министерства энергетики Молдовы Виктор Парликов и его румынский коллега Себастьян-Иоан Бурдужа.
Бурдужа в свою очередь заявил, что Румыния находится на пороге достижения энергетической независимости и в этом году использовала газ, добываемый только внутри страны.
Он также отметил, что румынская Transelectrica в ближайшее время объявит тендер на строительство ЛЭП Сучава — Бельцы, завершение строительства которой ожидается максимум через три года, и поручил OPCOM ускорить процесс начала работ по этому проекту в Молдове.
Подписанный меморандум предусматривает возможность увеличения пропускной способности газопровода Яссы — Унгены — Кишинев за счет строительства трубопровода «Пояс Кишинева», которое может быть закончено к концу 2031 года.
Кроме того, предполагается развитие системы хранения природного газа на территории Румынии за счет увеличения мощностей хранилищ в Сэрмэшеле и строительства нового хранилища в Фэлтичень.
В области электроэнергетики в меморандуме упоминается линия электропередачи на 400 кВ Сучава — Бельцы, а также развитие линии подключения на 110 кВ Хушь — Чоара.
Также меморандум опеределяет условия для назначения АО OPCOM оператором рынка электроэнергии в Республике Молдова в соответствии с молдавским законодательством.