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09:12 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Молдова и Румыния подписали документ об объединении газопровода и электросетей

Министры энергетики Молдовы и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в объединении сетей природного газа и электроэнергии двух стран.

Источник: AP 2023

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Молдова и Румыния заключили меморандум о взаимопонимании в разработке проектов по объединению сетей природного газа и электроэнергии двух стран. Документ подписали глава Министерства энергетики Молдовы Виктор Парликов и его румынский коллега Себастьян-Иоан Бурдужа.

«Подписанный сегодня меморандум знаменует собой совместное обязательство по укреплению сотрудничества и устойчивому развитию энергетического сектора. Документ будет способствовать достижению нашей цели стать частью европейского энергетического рынка еще до того, как стать страной — членом Европейского союза».

заявил Парликов на церемонии подписания.

Бурдужа в свою очередь заявил, что Румыния находится на пороге достижения энергетической независимости и в этом году использовала газ, добываемый только внутри страны.

Он также отметил, что румынская Transelectrica в ближайшее время объявит тендер на строительство ЛЭП Сучава — Бельцы, завершение строительства которой ожидается максимум через три года, и поручил OPCOM ускорить процесс начала работ по этому проекту в Молдове.

Подписанный меморандум предусматривает возможность увеличения пропускной способности газопровода Яссы — Унгены — Кишинев за счет строительства трубопровода «Пояс Кишинева», которое может быть закончено к концу 2031 года.

Кроме того, предполагается развитие системы хранения природного газа на территории Румынии за счет увеличения мощностей хранилищ в Сэрмэшеле и строительства нового хранилища в Фэлтичень.

В области электроэнергетики в меморандуме упоминается линия электропередачи на 400 кВ Сучава — Бельцы, а также развитие линии подключения на 110 кВ Хушь — Чоара.

Также меморандум опеределяет условия для назначения АО OPCOM оператором рынка электроэнергии в Республике Молдова в соответствии с молдавским законодательством.

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