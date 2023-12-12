09:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Более 30 аварийных домов планируют снести в Самаре в 2024 году
Власти Самары ищут подрядчика, который за 67 млн рублей демонтирует аварийные и ветхие постройки.
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В Самаре снесут еще 32 аварийных дома. Все они расположены в разных районах города. На демонтаж построек власти областной столицы готовы направить несколько миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
В настоящее время департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика для сноса 32 аварийных жилых домов. Начальная (максимальная) цена контракта — 67,09 млн рублей. Победитель торгов определится после 21 декабря. Работы необходимо выполнить до конца 2024 года.
Напомним, недавно стало известно, что в Самаре планируют снести пожарное депо площадью 455,5 кв. м, которое находится на городской набережной. На необходимые работы готовы выделить почти 5 миллионов рублей. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта за 38 дней с момента его заключения.